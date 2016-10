May: Wir machen aus Brexit einen Erfolg

Premierministerin May hat sich lange Zeit gelassen. Jetzt nennt sie erstmals einen Zeitraum für den Beginn der Brexit-Verhandlungen: Vor Ende März nächsten Jahres. Sie will damit vor allem den Druck aus ihren eigenen Reihen mindern.

erschienen am 02.10.2016



London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May hat sich zuversichtlich zu den ab März nächsten Jahres geplanten Brexit-Verhandlungen mit der EU geäußert. Nach dem historischen Referendum im vergangenen Juni mit einer Mehrheit für den Austritt des Landes aus der EU gebe es kein Zurück.

«Brexit heißt Brexit. Und wir werden einen Erfolg daraus machen», sagte sie zum Auftakt des Parteitages der britischen Konservativen in Birmingham unter dem Beifall der Delegierten.

Die Austrittsverhandlungen sollten nicht später als im März 2017 beginnen. Großbritannien werde dann wieder zu einem wirklich souveränen Staat werden. «Gesetze werden dann nicht mehr in Brüssel gemacht, sondern in Westminster», sagte May. Großbritannien wolle aber weiter mit Europa zusammenarbeiten und Partner und Freund bleiben, vor allem auch in Sicherheitsfragen.

Großbritannien sei die fünftstärkste Wirtschaftsmacht der Welt und könne mit Selbstvertrauen in die Zukunft schauen. Mit vielen Regionen der Welt seien Freihandelsabkommen möglich. «Unsere Sprache ist die Sprache der Welt», sagte May.