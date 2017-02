Merkel: Europa muss seine Rolle in der Welt definieren

Der Gipfelort ist gut gewählt: Malta liegt zwischen Libyen und Italien im Mittelmeer. Denn die Flüchtlingskrise ist zentrales Thema der EU-Staats- und Regierungschefs. Und dann ist da noch der Brexit.

erschienen am 03.02.2017



Valletta (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat als Antwort auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump eine klare Definition der Rolle Europas in der Welt gefordert.

Beim Eintreffen zum Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs auf Malta sagte Merkel, die zukünftige Agenda Europas müsse auf dem Gipfel besprochen werden. «Europa hat sein Schicksal selbst in der Hand», bekräftigte sie. Je klarer Europas Rolle in der Welt definiert werde, desto besser könnten auch die transatlantischen Beziehungen gepflegt werden.

Die Staats- und Regierungschefs wollen in der maltesischen Hauptstadt Valletta am Nachmittag über Konsequenzen aus dem britischen EU-Austritt sprechen - ohne die britische Premierministerin Theresa May. Damit soll auch der 60. Jahrestag der Römischen Verträge im März vorbereitet werden.

Frankreichs Präsident François Hollande warnte davor, sich bei der militärischen Verteidigung Europas allein auf die von den USA dominierte Nato zu verlassen. «Wer weiß, was der amerikanische Präsident wirklich in Hinsicht auf die transatlantische Allianz und die Lastenteilung will», sagte Hollande am Rande des EU-Gipfels. Sie könne nicht der einzige Weg sein.

EU-Staaten wie Polen und Ungarn warnte Hollande davor, eine enge Bindung an die USA der europäischen Zusammenarbeit vorzuziehen. «Staaten sollten daran denken, dass ihre Zukunft zuallererst in der Europäischen Union liegt, als zu denken, dass sie in den bilateralen Beziehungen mit den USA liegt», sagte er. «Es gibt keine Zukunft mit Trump, wenn man sie nicht gemeinsam definiert.»

Zunächst geht es bei den Beratungen aller 28 EU-Mitglieder darum, wie der Flüchtlingszuzug über die zentrale Mittelmeerroute begrenzt werden kann.

Merkel setzt dabei auf eine Stärkung der libyschen Einheitsregierung, die unter anderem beim Küstenschutz unterstützt werden soll. «Die Situation der Flüchtlinge ist dramatisch in Libyen», sagte sie. «Wir brauchen eine politische Lösung für ein stabiles Libyen. Daran ist noch viel zu arbeiten.»

Ebenso wie im Abkommen mit der Türkei müsse das Ziel in Libyen sein: «Illegalität unterbinden, Schmugglern und Schleppern das Handwerk legen und die Situation der Flüchtlinge verbessern.» Dies werde in Libyen in Zusammenarbeit mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) geschehen. «In diesem Zusammenhang werden wir dann auch über das zukünftige neue Asylsystem in Europa sprechen», sagte Merkel.