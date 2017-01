Merkel und Poroschenko beraten über Ukraine-Konflikt

erschienen am 30.01.2017



Berlin (dpa) - Der stockende Friedensprozess in der Ukraine ist Thema des heutigen Treffens von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Berlin.

Bei dem Gespräch im Kanzleramt soll über den Umsetzungsstand der Vereinbarungen von Minsk beraten werden. Daneben soll es unter anderem um die innen- und wirtschaftspolitische Entwicklung sowie Energiefragen gehen.

Im Osten der Ukraine kämpfen seit 2014 Regierungstruppen und von Moskau unterstützte prorussische Separatisten gegeneinander. Der von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine auf den Weg gebrachte Minsker Friedensplan sieht eine Waffenruhe und Lokalwahlen vor. Die Umsetzung kommt aber seit Monaten nicht voran.