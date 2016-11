Nicaraguas Präsident Ortega strebt Wiederwahl an

erschienen am 06.11.2016



Managua (dpa) - Der nicaraguanische Präsident Daniel Ortega hat bei der Wahl am Sonntag große Chancen auf eine vierte Amtszeit. In der jüngsten Umfrage lag der Amtsinhaber mit fast 70 Prozent uneinholbar vorn. Die Opposition hatte er im Vorfeld bereits weitgehend ausgeschaltet.

Regierungsgegner riefen zu einem Boykott der Wahl und zu Protesten auf.

Ortega zieht mit seiner Ehefrau Rosario Murillo als Vizepräsidentschaftskandidatin ins Rennen. Kritiker bemängeln, dass die Familie so ihre Macht sichern wolle. Sollte der schon fast 71-jährige Ortega sein Mandat nicht bis zum Ende ausüben können, würde seine Frau übernehmen.

Neben Staatschef und Vize werden am Sonntag auch die 90 Abgeordneten der Nationalversammlung und 20 Vertreter für das Mittelamerikanische Parlament gewählt. Zur Wahl aufgerufen sind 3,8 Millionen Nicaraguaner über 16 Jahre.