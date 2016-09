Ã–sterreich prÃ¼ft Verschiebung der PrÃ¤sidentenwahl

Wien (dpa) - Mit einem spektakulären Erfolg vor Gericht haben sich die Rechtspopulisten in Österreich eine zweite Chance auf das Präsidentenamt erstritten. ... weiterlesen

Wien (dpa) - Zum Auftakt des Prozesses um die Gültigkeit der Bundespräsidentenwahl in Österreich haben Zeugen wesentliche Vorwürfe der rechten FPÖ bestätigt. ... weiterlesen

Österreich: Zeugen bestätigen FPÖ-Kritik an Präsidentenwahl

Wien (dpa) - Knapp sechs Wochen vor der erneuten Präsidentenwahl in Österreich haben beide Kandidaten mit der Vorstellung ihrer Wahlplakate den Kampf ... weiterlesen

Neuer Anlauf: Wahlkampf in Österreich eröffnet

01.07.2016

freiepresse.de

Brennpunkt

Hintergrund: Die 13. Bundespräsidentenwahl in Österreich

Wien (dpa) - Am 24. April stimmten die Österreicher per Direktwahl in einer ersten Runde über ihren neunten Bundespräsidenten ab. Sechs Kandidaten buhlten ... weiterlesen