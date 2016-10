Opposition ruft zur «Einnahme von Venezuela» auf

02.09.2016

freiepresse.de

Welt

Miguel Gutierrez

Hunderttausende demonstrieren in Caracas gegen Maduro

Über eine Million Demonstranten geht in Venezuelas Hauptstadt auf die Straße: Die Opposition will ein rasches Referendum gegen den sozialistischen Präsidenten erzwingen. Das Land steckt in einer schweren Krise und ist tief gespalten. weiterlesen