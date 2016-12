Oppositionsanhänger blockieren polnisches Parlament

erschienen am 17.12.2016



Warschau (dpa) - Aus Protest gegen Polens nationalkonservative Regierung haben Demonstranten in der Nacht zum Samstag die Ausgänge des Warschauer Parlaments blockiert.

Die Regierungsgegner hinderten Ministerpräsidentin Beata Szydlo und den Vorsitzenden der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit PiS, Jaroslaw Kaczynski, nach einer nächtlichen Sejm-Sitzung daran, das Gelände per Auto zu verlassen, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. Die Blockade konnte erst nach Einsatz der Polizei am frühen Morgen aufgelöst werden. Der Protest richtete sich auch geplante Einschränkungen für Parlamentsjournalisten.

Die Demonstranten, darunter Mitglieder des oppositionellen «Komitees zum Schutz der Demokratie», hatten so zunächst gegen Regierungspläne protestiert, die neue Regeln für die Berichterstattung von Journalisten im Sejm vorsehen. Gegen das Vorhaben wehrte sich auch die Opposition: Eine Gruppe Abgeordneter blockierte stundenlang das Rednerpult. Als die Parlamentssitzung deswegen in einen anderen Saal verlegt und dort der Haushalt 2017 angenommen wurde, eskalierten die Proteste. Die Abstimmung sei illegal, kritisierte die Opposition.

Nach Regierungsplänen sollen Reporter in Polen ab 2017 nicht aus dem Parlamentsgebäude, sondern aus einem gesonderten Medienzentrum berichten. In den Sejm dürften dann nur noch zwei feste Parlamentskorrespondenten pro Redaktion, Ton- und Bildaufnahmen sollen diesen aber nicht erlaubt sein. Dadurch drohe ein eingeschränkter Zugang zu Informationen, warnten Kritiker und polnische Medien. Sie werfen den Regierenden Zensur vor. Aus Protest hatten rund 20 polnische Redaktionen am Freitag keine Fotos von Politikern veröffentlicht.