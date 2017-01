Papst beklagt «spirituelle Verwaisung»

erschienen am 01.01.2017



Vatikanstadt (dpa) - Papst Franziskus hat in seiner Neujahrsmesse vor Egoismus und «spiritueller Verwaisung» gewarnt. Diese Verwaisung gewinne in einem «narzisstischen Herzen Raum, das nur auf sich selbst und auf die eigenen Interessen zu schauen weiß», sagte das Oberhaupt der Katholiken im Petersdom.

Diese Haltung sei «ein Krebsgeschwür, das leise die Seele zerfrisst und verdirbt». In einer zersplitterten und gespaltenen Kultur und mit dem Verlust der Familienbande würde «das Gefühl der Verwaisung und der großen Leere und Einsamkeit zunehmen», sagte Franziskus weiter.