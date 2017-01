Portugiesischer Sozialist Mario Soares gestorben

Er ging nach eigenen Angaben bei Willy Brandt politisch in die Lehre. Danach avancierte Mario Soares in seiner Heimat Portugal zum «Vater der Demokratie». Bis zuletzt blieb der Sozialist und überzeugte Europäer ein scharfzüngiger Beobachter und Kritiker.

Lissabon (dpa) - Der legendäre portugiesische Sozialist Mario Soares ist tot.

Der frühere Ministerpräsident und Staatschef sei im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus gestorben, in dem er seit Mitte Dezember lag, berichtete die portugiesische Zeitung «Público» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Lusa. «Abschied von einem großen Portugiesen», titelte das Blatt. Soares hatte nach Angaben der behandelnden Ärzte seit Tagen in «tiefem Koma» gelegen.

Der Sozialist war unter anderem zweimal Ministerpräsident (1976-78, 1983-85) und danach von 1986 bis 1996 in zwei Amtsperioden auch Staatsoberhaupt von Portugal. Vor der «Nelkenrevolution» von 1974, die die Diktatur stürzte, hatte Regimegegner Soares 1973 die Sozialistische Partei (PS) Portugals gegründet. Danach prägte er die Demokratisierung des Landes in entscheidender Form.