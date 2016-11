Präsidentenwahl und Referendum in Bulgarien

erschienen am 06.11.2016



Sofia (dpa) - In Bulgarien wählen die Bürger heute im ersten Durchgang einen neuen Präsidenten. 6,8 Millionen Stimmberechtigte in dem EU-Land sollen parallel zudem über ein neues Wahlrecht entscheiden.

Die Präsidentenwahl gilt als Test für die Mitte-Rechts-Regierung in Sofia: Ministerpräsident Boiko Borissow hatte den Rücktritt der Regierung angekündigt, sollte die Kandidatin seiner bürgerlichen Partei GERB, Zezka Zatschewa, beim ersten Wahlgang nicht auf den ersten Platz kommen. In den Umfragen liegt Zatschewa vorne.

Stärkster Konkurrent der amtierenden Parlamentspräsidentin ist der russlandfreundliche General a. D. Rumen Radew. Der Parteilose tritt für die oppositionellen Sozialisten an, die engere Beziehungen des einstigen Ostblocklandes zu Moskau anstreben.