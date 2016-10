Prager Ränkespiel um einen Auschwitz-Überlebenden

Jiri Brady sollte eine der höchsten Auszeichnungen Tschechiens erhalten. Doch Präsident Zeman strich ihn offenbar von der Liste, um einen Minister abzustrafen. Es droht ein Eklat zum Staatsfeiertag.

Von Oliver Hach

erschienen am 26.10.2016



Prag. Sie waren Waisenkinder, die Eltern, säkulare Juden, von den Nazis ermordet, als Jiří und Hana im Herbst 1944 aus dem KZ Theresienstadt nach Auschwitz deportiert wurden. Hana, 13 Jahre alt, kam direkt in die Gaskammer. Ihr drei Jahre älterer Bruder überlebte den Holocaust. Geblieben ist ihm von seiner Schwester ein Koffer mit ihrem Namen und der Aufschrift "Waisenkind". Jiří Brady ist heute 88 Jahre alt, lebt in Kanada - und hält die Erinnerung an den Holocaust wach. Aus Hanas Koffer ist ein Internet-Projekt entstanden, Jugendlichen schildert Brady noch immer seine schrecklichen Erlebnisse.

Jiří Brady ist für sein Engagement mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Nun sollte er auch in Tschechien geehrt werden. Am 12. Oktober, so erklärte Brady gegenüber tschechischen Medien, habe er einen Anruf aus dem Büro von Präsident Miloš Zeman bekommen: Er sei für den Masaryk-Orden, eine der höchsten Auszeichnungen der Tschechischen Republik, ausgewählt worden. In dem Gespräch, so Brady, seien bereits Details des Protokolls besprochen worden: "Ich habe noch gefragt, was ich anziehen solle. Das sei vollkommen egal, hieß es." Doch die Liste der Auszuzeichnenden, die eine Woche später beim Premierminister einging, enthielt Bradys Namen nicht. Was war geschehen?

Daniel Herman ist Kulturminister in Tschechien - und Neffe des Auschwitz-Überlebenden Jiří Brady. Herman, Mitglied der christdemokratischen Partei KDU-CSL, bemüht sich um Versöhnung. Zu Pfingsten 2016 nahm er als erster Angehöriger des tschechischen Kabinetts am Sudetendeutschen Tag in Nürnberg teil und bekam dafür scharfe Kritik von Oppositionspolitikern in Prag. Vergangene Woche nun empfing Herman den Dalai Lama - gegen den heftigen Widerstand ranghöchster Vertreter des Staates. Zu Zeiten von Präsident Václav Havel war das geistige Oberhaupt der Tibeter ein gern gesehener Gast in Prag, doch heute sorgt man sich auf dem Hradschin vor allem um die "strategische Partnerschaft" mit China.

Schon vor dem Treffen mit dem Dalai Lama, so erklärte Kulturminister Herman, habe es Druck von Präsident Zeman gegeben - und eine konkrete Drohung: Sollte Herman den Dalai Lama empfangen, würde man seinen Onkel von der Liste der Ordensempfänger streichen. Herman twitterte vergangenen Samstag: "Ich erkläre bei meiner Ehre, dass mir der Präsident sagte, er würde die Nominierung von Jiří Brady zurückziehen, wenn ich mich mit dem Dalai Lama treffe. Und so geschah es." Ein Sprecher des Präsidenten wies die Darstellung zurück.

Zum Staatsfeiertag am Freitag werden die Masaryk-Orden verliehen. Der Zeremonie droht nun ein Eklat, Kritiker planen eine alternative Feier. Auf einer Pressekonferenz ließ Zemans Sprecher Jiří Ovčáček gestern ausrichten, der Präsident sei bereit, Brady den Orden als Geste des guten Willens zu verleihen - aber nicht jetzt.

Derweil sind der 88-Jährige und seine Frau aus Kanada in Prag eingetroffen. Auf die Frage, was er tun würde, wenn ihm Präsident Zeman den Orden doch noch anbieten würde, antwortete Brady, er habe keine Zeit. Und: "Ich brauche keinen Orden von jemandem, der keine Lust hat, ihn mir zu geben."