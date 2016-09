Putin enttÃ¤uscht Ã¼ber ZÃ¶gern der USAÂ zu Syrien-Vereinbarung

Putin enttäuscht über Zögern der USA zu Syrien-Vereinbarung

erschienen am 17.09.2016



Bischkek (dpa) - Russland wird nach Worten von Präsident Wladimir Putin die Syrien-Vereinbarung mit den USA nicht ohne deren Zustimmung öffentlich machen. Putin zeigte sich aber enttäuscht darüber, dass Washington sich gegen die Veröffentlichung sperrt.

«Ich verstehe nicht, warum wir unsere Verabredungen geheimhalten sollten», sagte er zum Abschluss des GUS-Gipfels in Bischkek, der Hauptstadt von Kirgistan in Zentralasien. Wegen der Weigerung der USA war am Freitag auch eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates abgesagt worden.

Putin schob das Zögern auf Probleme der Amerikaner, die Vereinbarung einzuhalten. «Die Probleme hängen damit zusammen, dass sie den sogenannten gesunden Teil der Opposition nicht von halbkriminellen und terroristischen Elementen trennen können», sagte Putin der Agentur Interfax zufolge.

Während der geltenden Waffenruhe sollen gemäßigte Oppositionsgruppen in Syrien sich entflechten von radikalen Milizen wie der Fatah-al-Scham-Front (früher Al-Nusra-Front). Gegen diese sollen dann laut Abkommen Russland und den USA gemeinsam vorgehen. Putin sagte, er gehe weiter davon aus, dass beide Mächte gemeinsam den Terror bekämpfen und einen Frieden in Syrien erreichen wollten.