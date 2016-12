Putin zieht vor Presse Jahresbilanz

23.12.2016

freiepresse.de

Essen & Trinken

Franziska Gabbert

Welche Kriterien Champagner erfüllen muss

Kaum ein Getränk ist so festlich wie Champagner. Daher werden an Weihnachten und Silvester sicher wieder viele Gläser mit dem edlen Schaumwein gefüllt. Doch welche Tropfen dürfen sich tatsächlich auch so nennen? weiterlesen