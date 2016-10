Räumung des «Dschungels» von Calais wird fortgesetzt

24.10.2016

freiepresse.de

Welt

Etienne Laurent

«Dschungel» von Calais: Räumung ohne größere Proteste

In der Nacht brennen Mülltonnen in dem wilden Flüchtlingscamp in Calais. Am Morgen prägen lange Schlangen vor dem Registrierzentrum das Bild. Erwartete Proteste bleiben zunächst aus. weiterlesen