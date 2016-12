Renzi scheitert bei Referendum

01.12.2016

Welt

Ronny Schilder

Renovieren auf Italienisch

Rom. Ob am Pantheon oder der Piazza Navona: Italien sagt "Nein". In Rom ist vor dem Referendum am Sonntag zur Verfassungsreform die Ablehnung im Stadtbild allgegenwärtig. "Ja"-Plakate findet man kaum. Bleibt also alles, wie es ist? Und wäre das gut?