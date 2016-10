Russland:Â Bei Syrien-Konferenz soll es um Waffenruhe gehen

Russland: Bei Syrien-Konferenz soll es um Waffenruhe gehen

Russland und die USA wollen sich wieder an einem Tisch setzen und über Syrien sprechen - aber nicht allein. Vertreter wichtiger Länder in der Unruheregion sind dabei. Können die Verhandlungen in der Schweiz das Leid der Menschen im Bürgerkriegsland lindern?

erschienen am 13.10.2016



Moskau (dpa) - Bei der mit Spannung erwarteten Syrien-Konferenz in der Schweiz soll es nach russischer Darstellung vor allem um eine neue Waffenruhe in Syrien gehen. Das sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Die USA hatten am 3. Oktober die direkten Gespräche mit Russland über eine Feuerpause abgebrochen.

Bei dem Treffen an diesem Samstag in Lausanne sei ein Zweiertreffen von Außenminister Sergej Lawrow mit seinem US-Kollegen John Kerry nicht ausgeschlossen, sagte Sacharowa. Bilaterale Gespräche seien nicht nur möglich, sondern auch ein integraler Bestandteil solcher Verhandlungen. Details seien aber noch nicht beschlossen, sagte sie.

Russland und die USA hatten die Konferenz am Mittwoch angekündigt. Die Teilnehmerliste stehe noch nicht abschließend fest. Aber neben Russland und den USA erwarte sie unter anderem die Türkei und Saudi-Arabien, sagte Sacharowa der Agentur Interfax zufolge.

Trotz jüngster Verstimmungen zwischen Moskau und Washington sei das Treffen eine Chance für weitere Absprachen zwischen Russland und den USA, meinte Kremlberater Juri Uschakow. In Lausanne gehe es darum zu verstehen, wie gemeinsam in Syrien vorgegangen werden kann, sagte der Vertraute von Präsident Wladimir Putin.