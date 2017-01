16.12.2016

freiepresse.de

Welt

Ghith Sy

Syriens Regierung stoppt Evakuierung Aleppos

Die humanitäre Lage in Aleppos Rebellengebieten ist katastrophal. Zehntausende Menschen in Not warten darauf, dass sie die Stadt verlassen können. Doch Russland erklärt die Evakuierung für beendet. weiterlesen