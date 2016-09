Russland wÃ¤hlt ein neues Parlament

Russland wählt ein neues Parlament

Die russische Dumawahl scheint vorentschieden. Für die Kremlpartei Geeintes Russland kommt es nur darauf an, wie hoch ihr Sieg ausfällt. Die winzige Opposition hofft trotzdem auf ein Signal des Misstrauens gegen Präsident Putin.

erschienen am 18.09.2016



Moskau (dpa) - In Russland wird heute ein neues Parlament gewählt. Dabei will die Kremlpartei Geeintes Russland trotz einer tiefen Wirtschaftskrise ihre Macht festigen. Im größten Flächenland der Erde sind nach offiziellen Angaben 111 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Die Wahl gilt zugleich als Stimmungstest vor der Präsidentenwahl 2018, bei der Staatschef Wladimir Putin absehbar wieder antreten wird.

Nach der Parlamentswahl 2011 war es wegen mutmaßlicher Wahlfälschungen zu heftigen Protesten gekommen. Deshalb gibt es diesmal eine neue Wahlleitung, die Gesetze wurden etwas liberaler. Trotzdem haben Geeintes Russland und andere systemtreue Parteien nach Meinung von Kritikern einen Startvorteil. Der Opposition werden nur Chancen auf einzelne Mandate eingeräumt. Prognosen werden für Sonntagabend nach 20.00 Uhr MESZ erwartet, das vorläufige Endergebnis soll am Montagvormittag feststehen.