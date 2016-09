Steinmeier und Ayrault wollen Ukraine-GesprÃ¤che beleben

Steinmeier und Ayrault wollen Ukraine-Gespräche beleben

Im Konflikt in der Ostukraine gab es bereits tausende Tote. Berlin und Paris wollen die Friedensbemühungen wieder in Gang bringen. Ist ein dauerhafter Waffenstillstand möglich?

erschienen am 14.09.2016



Berlin (dpa) - Mit einer gemeinsamen Reise ihrer Außenminister in die Ukraine wollen Deutschland und Frankreich die Friedensbemühungen für den Osten der ehemaligen Sowjetrepublik wieder in Gang bringen.

Die beiden Minister Frank-Walter Steinmeier und Jean-Marc Ayrault werden dazu heute in Kiew erwartet. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Treffen mit Präsident Petro Poroschenko.

Ziel ist, einen Waffenstillstand zu erreichen, der auf Dauer Bestand hat. Gegen die bestehenden Vereinbarungen wird immer wieder verstoßen. Die prorussischen Separatisten haben angekündigt, von Donnerstag an eine einseitige Waffenruhe einzuhalten.

Die Friedensvereinbarungen für den Osten der Ukraine («Minsk-Abkommen») stammen bereits aus dem Februar 2015. Bis heute ist jedoch nur ein geringer Teil davon umgesetzt. Im Osten der ehemaligen Sowjetrepublik stehen sich Regierungstruppen und Separatisten gegenüber. Gegen die ausgehandelte Waffenruhe wird immer wieder verstoßen. In dem Konflikt gab es bereits annähernd 10 000 Tote.

Offen ist, ob es in absehbarer Zeit auch wieder ein hochrangiges Treffen im sogenannten Normandie-Format geben wird. Dazu gehört neben Deutschland, Frankreich und der Ukraine auch Russland. Das letzte Außenministertreffen war im Mai in Berlin. Die vier Staats- und Regierungschefs trafen sich zuletzt im Oktober vergangenen Jahres in Paris.