Südkoreas Präsidentin macht Weg für ihre Amtsenthebung frei

12.11.2016

freiepresse.de

Welt

Jung Ui-Chel

Massenproteste gegen Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye

Immer mehr Südkoreaner machen ihrer Unzufriedenheit mit der Regierung und Präsidentin Park Geun Hye Luft. In Seoul gehen so viele Menschen auf die Straße wie schon seit der Demokratisierungsbewegung in den 80er Jahren nicht mehr. weiterlesen