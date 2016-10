Tausende Beamte in der Türkei entlassen

30.10.2016

freiepresse.de

Panorama

Maja Hitij

«Battle of the Year»: Szenetreff der Breakdancer

Das «Battle of the Year» ist eine der größten und ältesten internationalen Breakdance-Veranstaltungen der Welt. Zum ersten Mal traf sich die Szene in diesem Jahr in Essen, um Choreografien zu präsentieren und ihre Kultur zu feiern. weiterlesen