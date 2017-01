Trotz Trumps Hacker-Vorwurf: Kreml erhofft gute Beziehungen

Verhaltene Reaktion aus Moskau: Trotz der neuesten Attacken von Donald Trump setzt der Kreml auf Beruhigung und ein Ende der «Hysterie». Der republikanische US-Senator John McCain legt derweil nach und nennt Wladimir Putin einen «Mörder und Verbrecher».

Moskau (dpa) - Russland will trotz Hacker-Vorwürfen durch den künftigen amerikanischen Präsidenten Donald Trump gute Beziehungen zu den USA pflegen. «Wir in Moskau hoffen wirklich, dass unsere Präsidenten miteinander auskommen werden», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge.

«Das bedeutet aber nicht, dass man mit allem einverstanden sein muss. Das ist kaum möglich», sagte Peskow weiter. Trump hatte zuvor erstmals eingeräumt, dass auch er Russland hinter Hackerangriffen während des Präsidentschaftswahlkampfes sieht. «Was das Hacking angeht: Ich denke, es war Russland», sagte er am Mittwoch bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl.

«Das ist völliger Quatsch», sagte Peskow. Man könne den Vorwürfen nur abermals widersprechen. «Das (Thema) hat sich inzwischen in eine richtige Hysterie verwandelt.» Moskau warte nun, bis sich der Anfall lege und sich beide Seiten rational über das Thema unterhalten können.

Der ehemalige britische Geheimagent, der für ein Dossier über Trump und dessen Verbindungen zu Russland verantwortlich sein soll, fürchtet Medien zufolge um sein Leben. Wie die BBC und der britische «Telegraph» berichteten, soll Christopher Steele untergetaucht sein. Am Mittwoch hatte das US-amerikanische «Wall Street Journal» Steele als Autor eines Dossiers identifiziert, das den künftigen US-Präsidenten schwer belastet, aber keine Beweise vorlegt.

Steele war Medienberichten zufolge Anfang der 90er Jahre für den britischen Geheimdienst MI6 als Agent in Moskau tätig und betreibt inzwischen eine private Agentur in London. Er soll mithilfe seiner Kontakte nach Russland die Informationen in dem 35-seitigen Dossier zusammengetragen haben. Steele habe Journalisten in den vergangenen Monaten wiederholt über Details aus dem Dossier informiert, heißt es im «Telegraph». Er gelte in Geheimdienstkreisen als «außerordentlich hoch angesehen», berichtete die BBC.

Trump selbst hatte den Inhalt des Dossiers, das am Dienstag von der Nachrichtenwebseite «BuzzFeed» veröffentlicht wurde, als «Unsinn» bezeichnet. « Das sind alles Falschnachrichten, es ist alles erfundenes Zeug, es ist nicht passiert», sagte er in New York.

Der republikanische US-Senator John McCain warnt die neue amerikanische Regierung vor einem zu leichtgläubigen und naiven Umgang mit Wladimir Putin. «Ich glaube, Wladimir Putin ist ein Mörder und Verbrecher, er ist ein Produkt des KGB. Er wird jeden Vorteil für sich nutzen», sagte McCain in einem Interview der Deutschen Welle nach der Trump-Pressekonferenz.

Es müsse nun wieder die Maxime von Ex-Präsident Ronald Reagan gelten, nämlich «Frieden durch Stärke». Stärke sei das einzige, was Putin verstehe. Auf die Frage, ob auch Trump dies verstehe, antwortete McCain: «Ich weiß es nicht.»

McCain hatte am Mittwoch zusammen mit neun weiteren Senatoren eine Gesetzesinitiative für umfassende neue Sanktionen gegen Russland eingebracht - als Antwort auf «Cyberangriffe, Aggressionen und destabilisierende Aktivitäten in den USA und weltweit», wie es in einer Mitteilung hieß. «Jeder Amerikaner solle alarmiert sein wegen dieser dreisten Attacke auf unsere Demokratie.» Die Äußerungen des mächtigen konservativen Senators stehen in deutlichem Kontrast zu Trump, der sich um verbesserte Beziehungen zu Russland bemühen will.

Mexiko - im Wahlkampf und auch später von Trump massiv beleidigt - stellte unterdessen klar, dass es keinesfalls für die vom künftigen US-Präsidenten geplante gigantische Grenzmauer zahlen wird.

«Natürlich wird Mexiko nicht für die Mauer bezahlen», sagte Mexikos Staatschef Enrique Peña Nieto bei der Jahrestagung des diplomatischen Korps in Mexiko-Stadt. Nur Stunden zuvor hatte Trump seinen Plan bekräftigt, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten, um die illegale Einwanderung zu stoppen.