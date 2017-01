Trump nimmt Amtsgeschäfte auf

19.01.2017

freiepresse.de

Welt

Evan Golub

Spannung vor dem Eid: Trump übernimmt die Macht

Die USA stehen vor einer Zeitenwende: Der liberale Demokrat Barack Obama übergibt den Stab an den ungestümen Republikaner Donald Trump. Am Freitag ist es so weit - ein Mega-Event steht bevor. weiterlesen