Trump will in Gettysburg Plan für erste 100 Tage vorlegen

erschienen am 22.10.2016



Washington (dpa) - Der US-Republikaner Donald Trump will einen Plan für seine ersten 100 Tage im Weißen Haus vorlegen - sollte er denn die Wahl am 8. November gewinnen.

Trump will sich in Gettysburg (Bundesstaat Pennsylvania) äußern. Dort hatte 1863 Präsident Abraham Lincoln bei der Einweihung eines Friedhofes für im Bürgerkrieg gefallene Soldaten eine berühmte Rede gehalten.

Der Auftritt von Trump, der derzeit in Umfragen hinter seiner demokratischen Gegnerin Hillary Clinton liegt, ist für 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 MESZ) geplant.