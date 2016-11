Twitter-Krieg: Trump wütet gegen Musical-Ensemble

06.11.2016

freiepresse.de

Welt

Michael Reynolds

Letzter Sprint durch USA: Clinton bewahrt Führung vor Trump

Wenige Tage vor der Abstimmung in den USA buhlen die Präsidentschaftskandidaten um die Wähler in wichtigen Bundesstaaten. In Nevada kommt es zum Zwischenfall, Trump muss seine Rede unterbrechen. weiterlesen