US-Präsident Trump - Zehn Tage, die die Welt erschüttern

Es ist eine Revolution von oben, die Donald Trump inszeniert - per Erlass am Parlament vorbei und bevor seine Regierung überhaupt arbeitsfähig ist. Er verändert die Richtung der Politik und baut seine Machtbasis aus. Der Widerstand ist laut, aber bisher wirkungslos.

Von Ronny Schilder

erschienen am 01.02.2017



Chemnitz. Zweimal am vergangenen Wochenende hat sich Donald Trump mit dem Jemen beschäftigt. Das ist ein bettelarmes Land von 26 Millionen Einwohnern an der Küste Arabiens, in dem ein Bürgerkrieg tobt. Eine von Saudi-Arabien angeführte ausländische Allianz, unterstützt von Frankreich, Großbritannien und den USA, mischt seit 2015 in den Kämpfen mit. Donald Trump ordnete am Wochenende einen Luftangriff auf vermutete Al-Kaida-Stellungen an, bei dem es offenbar zivile Opfer gab. Zuvor hatte Trump allen Jemeniten, denen durch ein Wunder die Flucht hätte gelingen können, verboten, in die USA zu kommen. Auch Syrien, Irak, Iran, Libyen, Sudan und Somalia stehen auf Trumps schwarzer Liste.

Saudi-Arabien, der Libanon, Ägypten und die Emirate, die Geburtsländer der Drahtzieher des Anschlags vom 11. September 2001, sind nicht betroffen vom "Muslim Ban", Trumps Einreiseverbot. Auch kein muslimisch geprägtes Land, in dem Trumps Familie Besitztümer unterhält und wirtschaftliche Interessen verfolgt, wie die "New York Times" ermittelt hat. In Saudi-Arabien sollen sie vier Unternehmen besitzen, in Ägypten zwei, dazu Villen in den Emiraten. Trump ist auf die "New York Times" schlecht zu sprechen. Die Zeitung hatte sein Dekret in einem Leitartikel "feige, grausam und gefährlich" genannt.

Der mexikanische Schriftssteller Jorge Volpi schrieb in der "Welt", die USA würden nun von einem Mann geführt, "der monatelang nichts anderes tat, als anderen gegenüber seine Geringschätzung zu zeigen. Der ungestraft log. Der ein Rassist und Xenophobiker ist. Ein Macho und Frauenfeind. Ein Lästermaul und Ignorant. Ein Egozentriker, der sich nie für die Beleidigungen und Drohungen entschuldigte, die er rechts und links austeilte." Ein "abwegiger Komödiant und durchtriebener Schmeichler" sei Trump, der seine Verachtung für die Demokratie, die ihn emporhob, nie verbarg.

Der einzige deutsche Journalist, mit dem Trump seit der Wahl gesprochen hat, der scheidende "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann, urteilte zurückhaltender. Diekmann sagte, dass Trump die USA wie ein Unternehmen führen werde. Das mächtigste Land der Welt - geführt als Flaggschiff-Filiale der Trump Organization.

Angesichts des Nachrichtenwirbels, den der ebenso einsame wie tumulthafte Regierungsstil des neuen Mannes erzeugt, fällt es schon nach wenigen Tagen schwer, sich der einzelnen Ereignisse zu erinnern. In den ersten zehn Tagen hat Trump zwanzig Exekutivanweisungen erlassen - zehn Tage, von denen sich bereits sagen lässt, dass sie die Welt erschüttert haben. "Ten Days That Shook the World" war ein Buch des US-Journalisten John Reed über die russische Oktoberrevolution von 1917. Hundert Jahre danach erleben die USA ihre Revolution - von oben.

Die Amtseinführung Trumps vor knapp zwei Wochen war geprägt von einer dunklen, entzweienden Antrittsrede. Das schrieb in der Zeitschrift "The Atlantic" der konservative Publizist Eliot A. Cohen, der vor Jahren George W. Bush im "Krieg gegen den Terror" beraten hat. Der missglückten Inauguration sei eine unbeschreibliche Woche gefolgt, mit außerordentlichen Angriffen auf die freie Presse und dem "Muslim Ban", unter dem selbst Übersetzer der US-Streitkräfte im Irak zu leiden hatten. Auf Flughäfen der USA saßen Kinder fest. Regierungssprecher Sean Spicer rechtfertigte das vor der Presse damit, auch ein Fünfjähriger könne gefährlich sein.

Der Widerstand war laut, aber nicht durchschlagend: Proteste vor dem Verfassungsgericht, Demonstrationen landesweit. Entsetzte Betroffene, konsternierte Beobachter, indignierte Politiker. In New York erreichte ein Bundesrichter immerhin, dass gestrandete Flugreisende nicht wieder zurückfliegen mussten. Obamas scheidende Justizministerin Sally Yates äußerte Zweifel am Sinn des Dekrets. Am Dienstag wurde sie gefeuert: "Verrat!" Auch der Chef der Einwanderungs- und Zollbehörde musste diese Woche gehen. Der Senat hat den von Trump erkorenen Nachfolger Yates', Jeff Sessions, noch nicht bestätigt.

In US-Medien wurde umgehend klargestellt, dass kein Attentäter der vergangenen Jahre aus einem der sieben Länder kam, die Trump nun unter Generalverdacht gestellt hat. Dass Trump den "Muslim Ban" ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag erließ, der an die Verfolgung der Juden im Dritten Reich erinnert, werteten Beobachter als Zeichen brutaler Ignoranz. Im Holocaust-Gedenkmuseum in Washington wird an Juden aus Europa erinnert, die 1939 per Schiff die US-Küste erreichten und nicht an Land gehen durften. Viele kamen nach der Rückkehr um. Auf Twitter erinnert der Kanal St. Louis Manifest - @Stl_Manifest - seit dem Tag des "Muslim Bans" an diese historische Parallele.

Der "Muslim Ban" war nicht die einzige kontroverse Entscheidung Trumps. Mitte voriger Woche verkündete er den Bau einer Mauer zu Mexiko, die der Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman eine "Wall of Ignorance" nannte und der mexikanische Autor Volpi eine Demütigung, eine "mittelalterliche Methode für das 21. Jahrhundert". Mexikos Präsident Pena Nieto sagte einen Staatsbesuch ab.

Volpi erkennt in dieser Mauer ein Symbol: Innen gegen Außen, wir gegen sie. Eine Mauer stärke die imaginäre Grenze im Kopf. "Auf lange Sicht hat keine Mauer es je geschafft, Menschen in ihrem Elan, sie zu überwinden, aufzuhalten", schrieb Volpi. Mauern hätten sich gleichwohl als "perfekter Vorwand für Morde, Menschenrechtsverletzungen, Schikanen und Deportationen" erwiesen. Bislang ist ungeklärt, wer die Mauer, die bis zu 20 Milliarden Dollar kosten soll, bezahlen wird. Der US-Kongress hat das Geld nicht freigegeben, und es ist fraglich, ob er das je tun wird. Mexiko, wie von Trump verlautbart, lehnt ab. In seiner "Executive Order 13768" hat der Präsident die US-Behörden aufgefordert, alle Auslandshilfen aufzulisten, die Mexiko in den vergangenen fünf Jahren von den USA erhalten hat. Berater Trumps brachten eine 20-prozentige Importsteuer auf Produkte aus Mexiko ins Gespräch. Umgehend regte sich Widerstand in der Republikanischen Partei. Und Nobelpreisökonom Krugman wies bescheiden darauf hin, dass eine solche Steuer letztlich von den Konsumenten in den USA getragen würde, und nicht von den Produzenten in Mexiko. Ökonomisches Basiswissen. Die Mauer würde letztlich also doch von den USA finanziert.

Der "Muslim Ban" und die Mauer nach Mexiko haben andere Trump-Äußerungen, wie den Lobpreis der Folter und des Waterboardings, in den Hintergrund gerückt. So untersagt ein Memorandum von Trumps erstem Arbeitstag, weltweit tätige Hilfsorganisationen im Gesundheitsbereich aus Bundesmitteln zu fördern, insofern sie für ein Recht auf Abtreibung eintreten. Einen Abtreibungsgegner hat er am Mittwoch zum Verfassungsrichter nominiert.

Eine gigantische Ölleitung von Kanada ins US-amerikanische Kernland, von Obama wegen unabsehbarer Umweltrisiken abgelehnt, wird nun offenbar gebaut. Neben der Keystone-XL-Pipeline verlangt Trump auch den Bau einer Ölleitung von Norddakota nach Illinois, gegen die indianische Ureinwohner und Umweltaktivisten Sturm gelaufen waren. Bei der Unterzeichnung des Dekrets zur Dacota-Access-Pipeline vor laufenden Fernsehkameras wirkte Trump, als lese er den Namen zum ersten Mal. Hillary Clinton, Trumps im Wahlkampf unterlegene Gegenkandidatin, hatte neue Mega-Pipelines für fossile Brennstoffe angesichts des Klimawandels für das falsche Signal gehalten. Trump will den Bau solcher Infrastrukturprojekte erleichtern und beschleunigen. Das Handelsministerium soll prüfen, wie sich bewerkstelligen lässt, dass beim Bau von Ölleitungen US-Stahl zum Einsatz kommt.