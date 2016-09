USA lassen zwei Bomber Ã¼ber SÃ¼dkorea fliegen

USA lassen zwei Bomber über Südkorea fliegen

Der jüngste Atomtest Nordkoreas hat weltweit einen Sturm der Entrüstung entfacht. Als Reaktion haben die USA nun zwei Überschallbomber in den südkoreanischen Luftraum geschickt.

erschienen am 13.09.2016



Seoul (dpa) - Nach dem jüngsten Atomtest Nordkoreas haben die US-Streitkräfte als Demonstration militärischer Stärke zwei strategische Langstreckenbomber über Südkorea fliegen lassen.

Die beiden Überschallbomber des Typs B-1B seien vom US-Luftwaffenstützpunkt auf der Pazifikinsel Guam losgeschickt worden, teilten die US-Streitkräfte in Südkorea (USFK) mit. Die beiden Maschinen hätten südkoreanischen Luftraum durchflogen, sagte ein Sprecher. Die Flugzeuge können auch als Träger von Atomwaffen eingesetzt werden. Nordkorea hatte am Freitag mit seinem zweiten Atomtest in diesem Jahr weltweit Empörung ausgelöst.