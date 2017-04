Venezuelas Opposition fordert Präsident Maduro heraus

26.10.2016

freiepresse.de

Welt

Miguel Gutierrez

Opposition ruft zur «Einnahme von Venezuela» auf

Seit Monaten beharken sich die politischen Lager. Die Opposition will Präsident Maduro per Referendum aus dem Amt jagen, der Staatschef wehrt sich mit juristischen Winkelzügen. Am Sonntag wollen beide Seiten wieder miteinander reden. weiterlesen