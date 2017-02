Verteidigungsministerin bei der Nato-Truppe in Litauen

26.10.2016

Joaquin Sanchez

Spanien irritiert Nato mit Hilfszusage für russische Flotte

Empörung über Spanien in der Nato: Das Land hatte Russland das Betanken von Kriegsschiffen in der nordafrikanischen Exklave Ceuta zugesagt - obwohl die Flotte das Regime in Syrien stärken soll. weiterlesen