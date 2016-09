WeiÃŸrussische BehÃ¶rden erklÃ¤ren Parlamentswahl fÃ¼r gÃ¼ltig

Weißrussische Behörden erklären Parlamentswahl für gültig

erschienen am 11.09.2016



Minsk (dpa) - Wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale in der autoritären Ex-Sowjetrepublik Weißrussland haben mehr als 60 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben. Damit erklärte die Wahlkommission in der Hauptstadt Minsk die Parlamentswahl für gültig.

Beobachter sprachen jedoch von einem schleppenden Verlauf. Die Menschen würden das schöne Wetter lieber für einen Besuch auf der Datscha nutzen, als zu den Urnen zu gehen.

Die Menschenrechtsorganisation Wesna warf den Behörden vor, zahlreiche Menschen zur Teilnahme an der vorzeitigen Stimmabgabe gezwungen zu haben. Nach Darstellung der Wahlleitung hatten zwischen dem 6. und 10. September mehr als 30 Prozent der knapp 7 Millionen Berechtigten ihre Stimmen abgegeben. Dieser Vorgang sei aber kaum zu kontrollieren, meinen Kritiker. Experten erwarten einen klaren Sieg regimetreuer Politiker.

Der 62-jährige Präsident Alexander Lukaschenko regiert in Minsk seit 22 Jahren mit harter Hand. Weißrussland ist das letzte Land in Europa, das die Todesstrafe vollstreckt.