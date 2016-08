Wilders will Moscheen in den Niederlanden verbieten

erschienen am 26.08.2016



Den Haag (dpa) - Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders will die Grenzen für Flüchtlinge schließen und alle Moscheen im Land verbieten. Das steht in dem am Donnerstagabend in Den Haag veröffentlichten Wahlprogramm seiner «Partei für die Freiheit».

Wichtigster Punkt auf dem nur eine A4-Seite langen Programm ist die «De-Islamisierung der Niederlande». Der Rechtspopulist fordert auch die Schließung aller Asylzentren und den Entzug von befristeten Aufenthaltsgenehmigungen für Flüchtlinge.

Erneut fordert die Partei ein Verbot des Koran und den Austritt der Niederlande aus der EU. «Die PVV wird den Islam bekämpfen», schreibt Wilders auf Facebook. «Meine Botschaft an die Niederlande ist: Die Niederlande müssen wieder uns gehören.»

Im März 2017 wird ein neues Parlament gewählt. In Umfragen ist die PVV, die zur Zeit zwölf der 150 Sitze im Parlament hat, die stärkste politische Kraft.