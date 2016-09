Xi empfÃ¤ngt Obama vor G20-Gipfel in China

Xi empfängt Obama vor G20-Gipfel in China

erschienen am 03.09.2016



Hangzhou (dpa) - Die beiden weltweit größten Wirtschaftsmächte, USA und China, wollen gemeinsam ein Zeichen im Kampf gegen den Klimawandel setzen. Vor dem Gipfeltreffen führender Industrie- und Schwellenländer (G20) empfängt Staats- und Parteichef Xi Jinping heute den amerikanischen Präsidenten Barack Obama.

Wie aus Delegationskreisen verlautete, wollen Xi und Obama im ostchinesischen Hangzhou konkrete Schritte verkünden, um das Inkrafttreten des Pariser Klimaabkommens voranzutreiben. Darin setzen sich 195 Staaten das Ziel, die Erderwärmung durch den Treibhauseffekt auf «deutlich unter zwei Grad» im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Bei den G20-Treffen stehen traditionell Wirtschafts- und Finanzthemen im Vordergrund. Allerdings werden auch die Krisen in Syrien und der Ukraine zur Sprache kommen. Ebenfalls heute trifft der russische Präsiden Wladimir Putin in Hangzhou seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan. Kanzlerin Angela Merkel wird am Sonntag zur offiziellen Eröffnung des zweitägigen Gipfels erwartet.