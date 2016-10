Zweite Wahlgang bei der Parlamentswahl in Litauen

erschienen am 23.10.2016



Vilnius (dpa) - Im baltischen EU- und Nato-Land Litauen geht die Parlamentswahl in die zweite Runde. Mehr als 2,5 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die noch ausstehenden 68 Direktmandate in der 141 Sitze zählenden Volksvertretung Seimas zu entscheiden.

Dabei gilt ein Erfolg der Opposition als wahrscheinlich. Nach dem ersten Wahlgang am 9. Oktober liegen die konservative Vaterlandsunion und der Bund der Bauern und Grünen mit deutlichem Abstand nahezu gleichauf vor der Mitte-Links-Regierungskoalition des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Algirdas Butkevicius.

Im Mittelpunkt des Wahlkampfs im größten und südlichsten der drei Baltenstaaten standen sozialpolitische Themen. Seit Jahresbeginn hatten auch mehrere Korruptionsskandale für Aufsehen gesorgt.

Litauen gehört zu den Nato-Nachbarn Russlands und sorgt sich wegen der Ukraine-Krise um seine Sicherheit. Im Zuge der verstärkten Nato-Präsenz in Osteuropa wird Deutschland im kommenden Jahr dort ein Nato-Bataillon anführen.