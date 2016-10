erschienen am 23.10.2016



Crimmitschau. Die Eispiraten Crimmitschau feierten gestern Abend ihren fünften Saisonsieg. Sie setzten sich gegen die Wölfe Freiburg mit 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) durch. In der Anfangsphase gerieten die Westsachsen nach zwei Gegentreffern in Unterzahl mit 0:2 in Rückstand. Die Schützlinge von Trainer Chris Lee kämpften sich aber ins Spiel zurück: Mark Lee gelang der Anschluss (18.) und Patrick Pohl der Ausgleich (26.). Die beiden Treffer fielen in Überzahl. In der Folgezeit erarbeiteten sich die Hausherren eine Vielzahl von guten Chancen. Sie scheiterten vor 1687 Zuschauern aber immer wieder an Gästekeeper Lukas Mensator. Für den Siegtreffer sorgte Erik Gollenbeck, der nach Vorarbeit von Mike Hoeffel zum 3:2 (54.) traf. "Wir haben in der Partie zahlreiche Chancen kreiert. Die Verwertung ist noch nicht so, wie wir es uns vorstellen", sagte Trainer Chris Lee. (hof)