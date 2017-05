0:2 gegen Regensburg: 1860 stürzt in die 3. Liga

erschienen am 30.05.2017



Der TSV 1860 München ist am Ende einer chaotischen Saison unter skandalösen Umständen in die 3. Liga abgestiegen. Die Löwen unterlagen im Rückspiel der Relegation gegen Jahn Regensburg vor eigenem Publikum mit 0:2 (0:2) und sind damit erstmals seit 25 Jahren nur noch drittklassig. Wütende Fans warfen Stangen, Sitzschalen und andere Gegenstände auf das Spielfeld und sorgten für eine 14-minütige Unterbrechung.

Die Gäste aus der Oberpfalz kehren dagegen vier Jahre nach dem Abstieg in die 2. Liga zurück. Kolja Pusch (30.) und Marc Lais (41.) erzielten vor 62.200 Zuschauern die Tore für Regensburg. Das Hinspiel am vergangenen Freitag hatte 1:1 geendet.

In der Relegation zur 2. Liga setzte sich damit zum siebten Mal der Drittligist durch. Vorgänger von Regensburg, das vor zwei Jahren noch in der 4. Liga gespielt hatte, waren unter anderem die späteren Bundesligisten SC Paderborn, FC Ingolstadt und Darmstadt 98. Nur zweimal gewann der Zweitligist, unter anderem 1860 vor zwei Jahren.