1:0 gegen FCK - Braunschweig baut Tabellenführung aus

erschienen am 17.10.2016



Fünftes Heimspiel, fünfter Sieg: Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig hat die Ausrutscher der Konkurrenz genutzt und seine Tabellenführung weiter ausgebaut. Die Niedersachsen besiegten den 1. FC Kaiserslautern am Montag verdient mit 1:0 (1:0) und haben nun bereits fünf Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz.

"Ich fand das sehr souverän von uns. Der Sieg war verdient", sagte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht bei Sky. FCK-Coach Tayfun Korkut war unzufrieden: "Man hat gesehen, wer Tabellenführer ist und wer auf dem 16. Tabellenplatz liegt. Wir haben es versäumt, Druck nach vorne zu machen. Mit der Leistung in der Defensive bin ich zufrieden."

Vor 20.790 Zuschauern gelang Nik Omladic der Treffer des Tages. Der Mittelfeldspieler war in der 18. Minute mit einem Freistoß aus 20 Metern Entfernung erfolgreich. Vier Minuten zuvor war er noch in einer ähnlichen Situation an FCK-Torhüter Julian Pollersbeck gescheitert.

Die Pfälzer bleiben nach dieser Niederlage weiterhin auf dem Relegationsrang 16. Korkut hatte für das Gastspiel bei den Nordddeutschen eine extrem defensive Taktik gewählt. Auch nach dem frühen Rückstand behielten die Gäste ihre Fünfter-Abwehrkette bei und trauten sich nur selten in den gegnerischen Strafraum.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Platzherren den Druck, um eine frühzeitige Entscheidung zu erzwingen. Onel Hernandez hatte in der 52. Minute das 2:0 auf dem Fuß, traf aber aus 14 Metern nur das Außennetz. In der 76. Minute strich ein Schuss von Torjäger Domi Kumbela knapp über das Tor.

Torschütze Omladic sowie der quirlige Salim Khelifi ragten aus dem Lieberknecht-Team heraus. Bei den Roten Teufeln verdienten sich Robin Koch und Sebastian Kerk die Bestnoten.