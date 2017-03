1:0 im Derby - Zwickau zwingt das Glück

Mit freundlicher Unterstützung durch ein Eigentor von CFC-Spieler Dennis Grote gelingt dem FSV ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga. Abheben wollte bei den Rot-Weißen aber keiner.

Von Thomas Scholze und Thomas Prenzel

erschienen am 13.03.2017



Zwickau. Eine Rekordkulisse von knapp 10.000 Zuschauern, fünf Zähler Abstand zu den Abstiegsplätzen, zum dritten Mal in Serie gewonnen und sich mit dem 1:0-Derbysieg für die Hinspielniederlage in Chemnitz revanchiert: Beim FSV Zwickau war am Sonntagnachmittag bei zaghaftem Frühlingserwachen im Stadtteil Eckersbach die Erleichterung zum Greifen nah. Nach schweren Wochen vor der Winterpause hüpften die Spieler nach Abpfiff auf dem Rasen im Kreis, während die westsächsischen Nachbarn zügig in der Kabine verschwanden. Die nicht ganz ernst gemeinte Frage, ob der FSV jetzt in der Tabelle nach oben schaue, beantwortete FSV-Stürmer Ronny König dann aber ganz seriös - dass ja kein falscher Zungenschlag aufkommen möge: "Wir sind jetzt fünf Punkte überm Strich, mehr nicht. Wir wollten unbedingt kein Gegentor bekommen. Das ist uns gelungen. Jetzt müssen wir in Regensburg genauso kämpfen", blickte der Routinier nach einer herzlichen Umarmung mit CFC-Physiotherapeut Olaf Renn schon wieder voraus.

König, dem in Chemnitz vor der Saison ein Wechsel nahegelegt wurde, empfand den Sieg nicht unverdient. Und das, obwohl er diesmal nicht selbst getroffen hatte. Seinen Job erledigte in der 39. Minute CFC-Profi Dennis Grote. Wie gern König gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber ein Tor erzielt hätte, zeigte sich in der 57. Minute des Derbys, als es der 33 Jahre alte Angreifer auf eigene Faust probierte anstatt das Leder dem besser postierten Sturmpartner Aykut Öztürk aufzulegen. "Da müssen wir in Zukunft an uns arbeiten, die Konter besser ausspielen", sagte Trainer Torsten Ziegner.

Diesmal blieb dieses Manko unbestraft. Zum Leidwesen auch von Dennis Grote, der die spielentscheidende Szene so beschrieb. "Der Ball fällt mir auf den Kopf und hinten ins Tor. Einfach Pech, kaum zu verhindern." Sein Trainer Sven Köhler nannte den Lapsus des bundesligaerfahrenen Profis als "bezeichnend für das Spiel."

Den Zwickauern war das Wie am Ende egal. Nach dem Last-Minute-Eigentor von Bremens Schlussmann Eric Oelschlägel vor einem Monat wird der FSV nach viel Pech in der Hinrunde nun offenbar vom Glück geküsst. Aber nicht nur das. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, viel Laufbereitschaft und Leidenschaft hatte die Elf von Torsten Ziegner das Glück auch erzwungen. In Zweikämpfen stand der FSV dem CFC in keiner Weise nach. Die Entscheidung fiel nach einem Freistoß, den René Lange in den Strafraum geschlagen hatte. "Es wurde aber auch Zeit, dass wir wieder mal ein Standardtor erzielt haben", sagte Lange und schmunzelte selbst über seine Formulierung (wir).

Dass Zwickau auch gegen eine der stärksten Drittliga-Offensiven kein Gegentor kassierte, lag nicht nur an der Ladehemmung eines Daniel Frahn, der eine Minute vor dem spielentscheidenden Tor frei auf das FSV-Tor zulaufend daneben zielte. Einmal mehr erwies sich auch FSV-Torhüter Johannes Brinkies als Meister seines Faches. Mehrmals reagierte der Keeper prächtig. "Er ist ein riesiger Rückhalt für uns", lobte König seinen Schlussmann. Bleibt die Frage, ob der in der Defensive gefestigte FSV mit nunmehr 33 Zählern (nur noch vier hinter dem CFC) das Gröbste im Abstiegskampf überstanden hat. Eine Antwort darauf wollen die Rot-Weißen schon übermorgen in Regensburg geben. Das Heimspiel gegen den SSV Jahn hatte der FSV mit 4:0 gewonnen. "Wir werden genau im Auge behalten, ob jetzt jemand im Training die Zügel schleifen lässt. Wir müssen demütig bleiben, bis wir es endgültig geschafft haben", warnte Ziegner. Der Trainer kann dies jetzt mit voller Aufmerksamkeit selbst beobachten, nachdem er seine Ausbildung zum Fußballlehrer abgeschlossen hat. Bei der Zeugnisausgabe in der vergangenen Woche fehlte der 39 Jahre alte Coach in Hennef übrigens, auf Fragen dazu wollte er vor dem Derby auch nicht eingehen. Schließlich gehe es nur um die Partie gegen den Chemnitzer FC, hatte er gesagt. Eine Einstellung, die der FSV als echte Gemeinschaft auf dem Platz gut umgesetzt hat.