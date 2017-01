1:0 im Wiederholungsspiel: Klopp mit Liverpool gegen Viertligist weiter

erschienen am 18.01.2017



Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem englischen Fußball-Spitzenklub Liverpool FC im Nachsitzen die vierte Runde des FA Cups erreicht. Die Reds gewannen das Wiederholungsspiel der dritten Runde beim Viertligisten Plymouth Argyle mit 1:0 (1:0). Beim ersten Duell an der Anfield Road vor eineinhalb Wochen hatte der Außenseiter ein 0:0 erkämpft.

Nach einem Eckstoß von Philippe Coutinho, der erstmals seit seiner Verletzung Ende November wieder in der Startelf stand, köpfte Lucas Leiva (19.) Liverpool mit seinem ersten Tor seit sieben Jahren zum Sieg. Divock Origi (86.) verschoss in der Schlussphase einen Foulelfmeter der Gäste.

Der frühere Mainzer Torwart Loris Karius stand im rund 17.000 Zuschauer fassenden Home Park die gesamten 90 Minuten im Tor. Nationalspieler Emre Can gehörte nicht zum Kader. In der nächsten Runde des ältesten Pokal-Wettbewerbs der Welt trifft Liverpool nun am 28. Januar auf den Zweitligisten Wolverhampton Wanderers.

Im ersten Spiel hatte Klopp angesichts des strapaziösen Programms über die Feiertage nahezu allen Topspielern eine Verschnaufpause gegönnt und die bislang jüngste Startelf der 124-jährigen Klubgeschichte (Schnitt: 21 Jahre und 296 Tage) aufs Feld geschickt.