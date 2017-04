1:2 - FC Bayern vor dem Aus: Ronaldo trifft zweimal, Vidal verschießt Elfer

erschienen am 12.04.2017



Der zweifache Torschütze Cristiano Ronaldo, ein verschossener Elfmeter von Arturo Vidal und ein Platzverweis gegen Javi Martinez haben die Chancen des FC Bayern München auf den erneuten Einzug ins Halbfinale der Champions League auf ein Minimum sinken lassen. Beim 1:2 (1:0) des deutschen Rekordmeisters im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid traf der aktuelle Weltfußballer die Gastgeber nach der Pause (47. und 77.) mitten ins Herz.

"Wir glauben, dass wir es packen können. Wir waren die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, hätten da das 2:0 oder 3:0 machen können", sagte Torwart Manuel Neuer im ZDF. Kapitän Philipp Lahm meinte: "Wir hatten in der ersten Halbzeit alles im Griff, haben aber die Räume nicht konsequent genutzt. Der Genickbruch war die Gelb-Rote Karte."

Für die in der ersten Halbzeit auch ohne den verletzten Robert Lewandowski klar überlegenen Münchner wird es nun trotz Neuers Beteuerungen schier unmöglich, am Dienstag in Madrid zum sechsten Mal nacheinander in die Runde der letzten Vier der Königsklasse einzuziehen - zumal dann womöglich erneut Lewandowski, Mats Hummels und auf jeden Fall Martinez fehlen werden. Der Spanier sah nach zwei Fouls gegen Ronaldo in der 60. Minute zurecht die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Nicola Rizzoli (Italien).

Eine wesentlich bessere Ausgangsposition hatte zuvor Vidal vergeben. Der starke Chilene war zunächst per Kopfball Torschütze zum Führungstreffer für die wild entschlossenen Münchner (24.), vergab dann allerdings bereits in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1) einen mit voller Wucht getretenen Handelfmeter. Vidal war wegen des spektakulären Fehlschusses in Tränen aufgelöst, als es zur Pause in die Kabine ging.

Dass es nicht noch weitaus schlimmer für die Münchner kam, hatten sie in erster Linie dem wieder einsatzbereiten Manuel Neuer zu verdanken, der bei einem Kopfball von Gareth Bale (56.), einen Schuss von Karim Benzema (72.) und einem Schuss von Ronaldo (75.) weiteren Gegentreffer verhinderte. Die Bayern wehrten sich in Unterzahl entschlossen, kamen aber kaum noch zu Entlastungsangriffen.

Die Bayern mussten wie befürchtet ohne Tor-Garant Robert Lewandowski auskommen. Der Pole schlenderte vor dem Spiel zwar in die Arena - allerdings nur als Zuschauer. Seine Schulterverletzung ließ einen Einsatz doch nicht zu. Er und der ebenfalls gesetzte, aber ebenfalls verletzte Hummels wurden durch Thomas Müller und Jerome Boateng vertreten. Müller mühte sich als Mittelstürmer redlich, aber wenig effektiv.

Auch ohne Lewandowski fielen die Münchner zunächst überfallartig über Real her, die ersten fünf Minuten kamen die Gäste nicht aus ihrer eigenen Hälfte. Möglichst schnell wollten die Bayern ein Tor, das war nicht zu übersehen, sie griffen früh an, machten die Räume eng und waren enorm präsent. Allerdings: Chancen erspielten sie sich nicht, die ersatzgeschwächte Abwehr von Real um Sergio Ramos stand zumeist gut.

Madrid fand zunächst nicht statt und war nur für ein paar Minuten im Spiel. Ronaldo schoss einen Freistoß weit über das Tor (15.), ein Schuss von Toni Kroos (17.), der erst in der zweiten Halbzeit auffällig spielte, wurde geblockt, einen Kopfball von Benzema nach Flanke von Bale lenkte Neuer mit den Fingerspitze gerade noch an die Unterkante der Latte (18.).

Auch Real hat seine Personalsorgen: Innenverteidiger Pepe fällt nach einem Zusammenprall mit Toni Kroos am vergangenen Samstag bis zum Saisonende wegen zweier gebrochener Rippen aus, und Pepe war ohnehin schon Ersatz für den Franzosen Raphael Varane. Neben Sergio Ramos verteidigte Nacho, bis zum Treffer von Vidal nach einer Ecke von Thiago machte Reals Abwehr ihre Sache gut. Spätestens nach dem Platzverweis für Martinez hatte sie dann keine große Mühe mehr mit den dezimierten Münchnern.