1. FC Kaiserslautern mit Personalsorgen im Angriff

erschienen am 01.03.2017



Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern hat vor dem Spiel bei Dynamo Dresden mit Personalproblemen in der Offensive zu kämpfen. Das torärmste Team der 2. Fußball-Bundesliga mit nur 16 Treffern muss am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) auf seinen etatmäßigen Stoßstürmer Jacques Zoua wegen muskulärer Probleme verzichten. Weil auch der Einsatz von Kacper Przybylko (grippaler Infekt) unsicher ist und Osayamen Osawe bei seinen jüngsten Auftritten nicht überzeugen konnte, steht der 23-jährige Robert Glatzel vor seinem Startelfdebüt.

Nach der Niederlage beim VfB Stuttgart sind die Pfälzer nun unter Zugzwang. «Beim Blick auf die Tabelle ist uns bewusst, dass wir noch Punkte holen müssen», sagte FCK-Coach Norbert Meier am Mittwoch. Bei den Sachsen, bei denen Meier 2006 und 2007 selbst an der Seitenlinie stand, erwartet der 58-Jährige ein enges Spiel. «Dresden hat den Schwung aus der dritten Liga mitgenommen. Sie zeigen einen sehr offensiv ausgerichteten Fußball. Wir müssen zielgerichtet und exakt nach vorne spielen», forderte er.

Innenverteidiger Robin Koch ist nach überstandener Verletzungspause wieder im Kader, sein Vertreter Tim Heubach behält vorerst aber seinen Platz in der Startelf. Auch wenn sich dieser auf das Flutlichtspiel freut, warnt er vor dem Tabellenfünften: "Dresden spielt eine gute Saison. Wir müssen mutig auftreten und es darf sich keiner verstecken.»