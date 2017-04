1. FC Köln vorerst ohne verletzten Zoller

erschienen am 17.04.2017



Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss im Saisonendspurt vorerst auf Offensivspieler Simon Zoller verzichten. Der 25-Jährige erlitt beim Auswärtsspiel am Samstag beim FC Augsburg (1:2) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel und wird Trainer Peter Stöger "bis auf Weiteres" nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der Klub am Montag mit. Die Kölner stehen fünf Spieltage vor Schluss auf dem siebten Tabellenplatz.