16-JÃ¤hriger im Juve-Kader

16-Jähriger im Juve-Kader

erschienen am 15.10.2016



Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin setzt auf die Jugend. Trainer Massimiliano Allegri berief für das Serie-A-Spiel des Klubs von Nationalspieler Sami Khedira am Samstagabend gegen Udinese Calcio erstmals das 16 Jahre alte Talent Moise Kean in den Kader.

"Kean ist ein Spieler von großer Qualität. Wir setzen ihn ein, damit er wachsen kann", sagte Allegri über den Stürmer. Italienische Medien vergleichen Kean schon mit Mario Balotelli.