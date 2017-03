16. WM-Gold für Kanadas Curling-Damen

erschienen am 26.03.2017



Kanadas Curling-Damen haben zum 16. Mal die Goldmedaille bei Weltmeisterschaften gewonnen. Das Team um Skip Rachel Homan setzte sich am Sonntag im Finale in Peking gegen Russland um Frontfrau Anna Sidorowa mit 8:3 durch. Bronze sicherte sich Schottland mit Skip Eve Muirhead durch ein 6:4 im kleinen Finale gegen Schweden.

Die deutschen Frauen hatten in Peking die direkte Olympia-Qualifikation verpasst. Die Mannschaft um Skip Daniela Jentsch (Füssen) beendete das Turnier mit fünf Siegen aus elf Spielen auf dem neunten Platz. Damit liegt Deutschland auch im Olympia-Qualifikationsranking, in dem das Team unter den besten Acht hätte landen müssen, nur auf Rang neun. Nun gibt es beim Olympic-Qualifier-Wettkampf im Dezember eine weitere Chance zur Qualifikation.