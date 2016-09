18.000 Tickets fÃ¼r Leichtathletik-EM in Berlin verkauft

18.000 Tickets für Leichtathletik-EM in Berlin verkauft

erschienen am 02.09.2016



Für die Leichtathletik-EM 2018 in Berlin sind in der ersten zehn Verkaufstagen bereits 18.000 Tickets abgesetzt worden. "Das ist sogar noch ein bisschen besser, als wir uns das vorher gewünscht hatten", sagte Kommunikationsdirektor Claus Frömming.

Die Ziele für die sechs Wettkampftage vom 7. bis 12. August 2018 im Olympiastadion der Hauptstadt sind allerdings noch deutlich höher. Die Veranstalter hoffen pro Tag auf mindestens 45.000 Zuschauer.