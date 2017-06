18. Turntitel für Seitz - Dauser mit Verdacht auf Kreuzbandriss

erschienen am 07.06.2017



Kunstturnerin Elisabeth Seitz hat bei den deutschen Meisterschaften in Berlin ihren 18. nationalen Titel gewonnen. Drei Tage nach ihrem Sieg im Mehrkampf sicherte sich die Olympia-Vierte am Stufenbarren an diesem Gerät die Goldmedaille.

Überschattet wurde das Gerätefinale von einer vermutlich schweren Verletzung von Lukas Dauser. Der neue deutsche Mehrkampf-Meister aus Berlin stürzte beim Abgang von den Ringen und wurde mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus der Max-Schmeling-Halle getragen.

Beim Sprung verteidigte die Karlsruherin Pauline Tratz ihren Titel. Der Mehrkampf-Zweite Philipp Herder aus Berlin setzte sich am Boden durch, am Pauschenpferd siegte der Sechskampf-Dritte Ivan Rittschik aus Chemnitz. Meister an den Ringen wurde zum siebten Mal der Unterhachinger Marcel Nguyen.