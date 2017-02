1860: Ex-Löwe Winkler wird Teammanager

Löwen-Legende Bernhard Winkler wird bei Fußball-Zweitligst 1860 München künftig als Teammanager fungieren. Der 50-Jährige übernimmt die Organisation rund um die Profi-Mannschaft. "Bernhard ist eine absolute Identifikationsfigur im Verein. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Führungsspieler in einer großen Zeit weiß er genau, worauf es für unsere Profis und einen Löwen in München ankommt", sagte Geschäftsführer Anthony Power.

Mit 64 Bundesliga-Treffern belegt Winkler in der "ewigen" Löwen-Torschützenliste Platz zwei hinter Rudi Brunnenmeier (66). Der Stürmer spielte von 1993 bis 2002 für die Sechziger. Florian Waitz, der seit Dezember 2010 als Teammanager bei den Münchnern arbeitet, verlässt den Klub.