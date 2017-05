1860 München: Geschäftsführer Ayre und Präsident Cassalette zurückgetreten

erschienen am 30.05.2017



Beim Zweitliga-Absteiger 1860 München sind Geschäftsführer Ian Ayre und Präsident Peter Cassalette zurückgetreten. Das gab der Klub am Dienstagabend nach dem 0:2 im Relegationsrückspiel gegen Jahn Regensburg bekannt. Demnach stellte der Engländer Ayre, der erst Anfang April vom FC Liverpool zu den Löwen gewechselt war, bereits am Morgen seinen Posten zur Verfügung. Diese Meldung sei aber zurückgehalten worden, "um die Mannschaft und das Umfeld vor dem wichtigen Spiel gegen Regensburg nicht zu belasten", hieß es in der Pressemitteilung.

Löwen-Präsident Cassalette erklärte nach dem Abstieg seinen Rücktritt. Er wolle einem Neuanfang nicht im Wege stehen, teilte der Klub mit.