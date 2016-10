1860 nimmt Geschenke an, Aue verliert

Der FC Erzgebirge Aue muss eine bittere 2:6 (1:3)-Niederlage bei 1860 München hinnehmen. Wieder einmal warfen individuelle Fehler die Veilchen zurück - in der Schlüsselszene der Partie patzte allerdings kein FCE-Spieler.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 28.10.2016



München. Der FC Erzgebirge hat bei 1860 München zu viele Geschenke verteilt, um Punkte aus der Allianz-Arena zu entführen. 2:6 (1:3) hieß es am Freitagabend am Ende einer Partie voller individueller Fehler. Die Tore für die Gastgeber erzielte Levent Aycicek (16., 72.), Michael Liendl (23., 43.), Sascha Mölders (49.) und Daniel Adlung (90.). Für Aue trafen Pascal Köpke (28.) und Cebio Soukou (55.).

"Das war eine sehr, sehr bittere Niederlage. Wir haben nicht gut verteidigt. Besonders bei langen Bällen hatten wir Probleme", sagte FCE-Trainer Pavel Dotchev. "Wir müssen aus diesem Spiel lernen. Uns erwartet viel Arbeit. Aber das ist mir zu diesem Zeitpunkt lieber als zu einem späteren."

Von Beginn an wurde deutlich, dass beide Mannschaften im Abstiegskampf stecken und verunsichert sind. Besonders die Defensivreihen wirkten instabil. Aue kam so zu den ersten Chancen: Louis Samson (7.) streichelte den Ball nach einer Ecke Richtung langes Eck, doch die Kugel touchierte nur den Pfosten und rollte ins Toraus. Den Schuss von Köpke (11.) wehrte 1860-Keeper Jan Zimmermann ab. Während Aue die Möglichkeiten vergab, erzielten die Gastgeber die Tore, da die Veilchen wie so oft in dieser Saison grob patzten.

Im Mittelpunkt stand diesmal Calogero Rizzuto. Der Rechtsverteidiger ließ Aycicek völlig frei laufen und brachte ihn wenige Meter vor der Strafraumgrenze zu Fall. Der Gefoulte übernahm den fälligen Freistoß selbst und besorgte die Führung. Vor dem 0:2 - einem Strafstoß durch Liendl - stellte sich Rizzuto gegen den abgezockten Ivica Olic zu ungeschickt an und verursachte einen Elfmeter. Allerdings muss sich auch Steve Breitkreuz eine Mitschuld ankreiden lassen. Sein Fehlpass brachte den FCE zuvor erst in Bedrängnis.

Das Geschenk vor dem 3:1 erhielten die Münchner zwar vom Schiedsrichter, eingeladen wurden sie aber von Aue. Die Hintermannschaft des FCE ließ Olic nach einem weiten Schlag völlig allein zum Auer Kasten ziehen, der Routinier umkurvte Haas und schoss aus spitzem Winkel. Sebastian Hertner klärte mit dem Kopf. Doch Referee Thorben Siewer wertete dies als Handspiel, zeigte dem Erzgebirger die Rote Karte und entschied auf Strafstoß. Liendl vollstreckte zum zweiten Mal. Auch die Pause änderte nichts an dem Muster der ersten Halbzeit: Die dezimierte FCE-Abwehrreihe schlief bei einem langen Ball der Sechziger, so stand Sascha Mölders frei vor Haas und erhöhte auf 4:1.

Weil 1860 beim munteren Geschenkeverteilen mitmachte, rappelte es auch im Kasten der Löwen. Torhüter Zimmermann sprang beim 1:2 unter einer Flanke durch, sodass Köpke nur noch den Fuß hinhalten musste. Vor dem 2:4 durfte sich Soukou unbehelligt im Strafraum in Position setzen und einnetzen. Trotz der numerischen Unterzahl stemmte sich der FCE gegen die Niederlage. Doch das 5:2 durch Aycicek nach einem Konter beendete auch die Hoffnungen der optimistischsten Auer Anhänger, aus München etwas Zählbares mitnehmen zu können. Das 2:6 des eingewechselten Daniel Adlung wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff machte das Auer Debakel perfekt.

Statistik München: Zimmermann - Stojkovic, Mauersberger (V), Uduokhai, Jakob - Perdedaj (66. Matmour), Liendl, Lacazette (46. Degenek), Aycicek - Olic (84. Adlung), Mölders. Aue: Haas - Rizzuto (V), Riedel (V), Breitkreuz, Hertner - Tiffert, Samson (69. Pepic)- Kaufmann (72. Adler), Kvesic (77. Wegner), Soukou - Köpke. SR: Siewer (Drolshagen); Zu.: 16.600; Tore: 1:0 Aycicek (15.), 2:0 Liendl (23./Foulelfmeter), 2:1 Köpke (28.), 3:1 Liendl (43./Handelfmeter), 4:1 Mölders (49.), 4:2 Soukou (55.), 5:2 Aycicek (72.), 6:2 Adlung (90.). Rote Karte: Hertner (22./Handspiel).