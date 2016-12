1888. NHL-Punkt: Jagr nun alleiniger Zweiter in ewiger Scorerliste

erschienen am 23.12.2016



Altstar Jaromir Jagr hat in der ewigen Scorerliste der Eishockey-Profiliga NHL den alleinigen zweiten Platz übernommen. Bei der Heimniederlage seiner Florida Panthers gegen die Boston Bruins (1:3) gelang dem mittlerweile 44-jährigen Tschechen ein weiterer Assist. Damit überholte Jagr den Kanadier Mark Messier (1887) und steht nun bei 1888 NHL-Punkten. Uneinholbar an der Spitze liegt dessen legendärer Landsmann Wayne Gretzky (2857).

Am Dienstag war Jagr mit drei Vorlagen beim 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Buffalo Sabres mit Messier gleichgezogen.

Die ewige NHL-Scorerliste im Überblick:

1. Wayne Gretzky 2857 Punkte (894 Tore/1963 Assists)

2. Jaromir Jagr 1888 (755/1133)*

3. Mark Messier 1887 (694/1193)

4. Gordie Howe 1850 (801/1049)

5. Ron Francis 1798 (549/1249)

6. Marcel Dionne 1771 (731/1040)

7. Steve Yzerman 1755 (692/1063)

8. Mario Lemieux 1723 (690/1033)

9. Joe Sakic 1641 (625/1016)

10. Phil Esposito 1590 (717/873)

*noch aktiv