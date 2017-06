2. Liga: Aufsteiger MSV Duisburg holt Nauber aus Lotte

09.03.2017

2. Bundesliga

"Laptop-Trainer? Ich bin das Gegenteil"

Aue. Ein 31 Jahre alter Coach soll Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga halten. Gleichzeitig ist Domenico Tedesco in den Augen der Vereinsführung auch die Lösung für die Zeit nach dem Kampf um den Klassenerhalt. Schon für die morgige Partie gegen Karlsruhe will er an einer Stellschraube drehen. weiterlesen